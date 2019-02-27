دعوة دولية للعراق لحماية ملاكاته الصحية من القتل والأعداء

اسماء السيد - أسامة مهدي: فيما يجتمع القادة العراقيون اليوم لحسم خلافات استكمال تشكيل الحكومة، فقد دعت منظمة الصحة العالمية العراق الى حماية العاملين في مجال الصحة وكذلك المرضى والمرافق الصحية.

وعبرت منظمة الصحة العالمية في تقرير تسلمت ""الخليج 365"" نصه الأربعاء عن امتعاضها الشديد للاعتداء الذي وقع في 18 من الشهر الحالي على أحد الأطباء الذي تعرض لاعتداء جسدي أثناء تقديمه الرعاية الطبية لسيدة تبلغ من العمر 70 عاماً في حالة صحية حرجة في مستشفى آزادي التعليمي في محافظة كركوك الشمالية.

وقال الدكتور أدهم رشاد إسماعيل ممثل المنظمة في العراق بالنيابة "تدعو منظمة الصحة العالمية السلطات العراقية إلى ضمان سلامة العاملين في القطاع الصحي والمرافق الصحية وحرمة الرعاية الصحية".. معتبرا هذه الهجمات انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وتحرم أكثر السكان المستضعفين من الأطفال والنساء وكبار السن من حق الحصول على الخدمات الصحية الأساسية".

واشارت المنظمة الى انه منذ تصاعد الأزمة في العراق في يونيو 2014 تعرض العاملون في المجال الصحي والمرافق الصحية في العراق إلى العديد من الاعتداءات. ونوهت الى انه في عام 2018 وحده سجلت منظمة الصحة العالمية في العراق 42 اعتداء تخللتها عمليات قتل في قطاع الرعاية الصحية كان 40% منها موجهاً ضد العاملين في مجال الصحة.

وبينت انه حيث أن المواطنين في العراق بمن فيهم النازحون والمجتمعات المضيفة والعائدون لا يزالون بحاجة إلى الخدمات الصحية الأساسية والخدمات الصحية المنقذة للأرواح وعلاج آثار الرضوح فمن الضروري أن تضمن حكومة العراق للعاملين في مجال الصحة سلامة العمل في جميع الأوقات دون التعرض للمخاطر وبغض النظر عن الموقع الذي يعملون فيه إلى جانب حماية المرضى والمرافق الصحية.

وتقول مصادر عراقية من جهتها إن الحكومة العراقية تعجز عن توفير الأمن للكوادر الطبية في ظل الانفلات الأمني وانتشار الميليشيات الطائفية في مختلف أنحاء البلاد وتواطؤ الحكومة معها وفي هذا السياق ، سجلت وزارة الصحة 135 حالة اعتداء على الملاكات الطبية خلال عام 2017 .

وتؤكد مصادر وزارة الصحة العراقية "أن الحوادث الغادرة التي تتعرض لها الملاكات الطبية والصحية والساندة لها لن تزيد إلا إصراراً على مواصلة تقديم الخدمات لأبناء الشعب."

وأضافت أن هذه التهديدات والاعتداءات التي تطال الأطباء والملاكات الصحية هدفها إفراغ العراق من طاقاته العلمية وملاكاته الكفوءة".. مؤكدة الإصرار على إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل منْ تسول له نفسه الإعتداء على الملاكات الطبية والصحية.

قادة العراق يبحثون اليوم حسم خلافات استكمال الحكومة

اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن اجتماع للرئاسات الثلاث وقادة وزعماء الكتل السياسية يوم غد الأربعاء برعاية رئيس الجمهورية برهم صالح لاستكمال ملف الكابينة الوزاريـة .

وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي في بغداد مساء امس عقب اجتماع حكومته وبثته الوكالة الوطنية العراقية للانباء واطلعت عليه ""الخليج 365"" الى ان الاطراف والكتل السياسية جميعا تدرك مدى خطـأ عدم استكمال الكابينة الوزارية وهناك اجتماعات مستمرة ونحن منفتحون للتعامل مع أي تطور إيجابي لحل أزمة الوزارات الشاغرة من قبل الكتل السياسية. واشار الى ان اجتماع قادة وزعماء الكتل المزمع عقده الاربعاء يسعى الى انضاج الحوارات المتقدمة وتوفير مناخ ملائم للاسراع باستكمال ملف التشكيلة الوزارية .

وبشأن الانفتاح على المحيط الاقليمي والعلاقات الدولية اوضح رئيس الوزراء ان هناك زيارة قريبة للرئيس الايراني حسن روحاني للعراق سيتم خلالها بحث حسم ملفات مهمة تتعلق بالحدود والمياه والسكك الحديدية والتجارة وشط العرب وقال إن العراق يسعى لعقد اتفاقات اقتصادية مع السعودية ومصر مماثلـة للاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مؤخرا مع الكويت والاردن مؤخرا.

وحول ملف المياه اشار عبد المهدي الى ان العراق لديه خزين مائي وصل الى 27 مليار متر مكعب وسيتجاوز هذا الرقم بكثير بعد ذوبان الثلوج وحلول موسم الصيف ويجري العمل على خزنهـا بشكل افضل للاستفادة منها .

وبشأن المعتقليـن من عناصر تنظيم داعش العراقيين الذين تسلمهم العراق من سوريا ، اوضح رئيس الوزراء انه تم تسلم 240 داعشياً عراقياً .. مؤكدا رفض استقبال الدواعش الاجانب الذين رفضتهم الدول الاخرى .. منوها الى ان هناك طلبات للتعامل مع عوائل عراقيـة تسكن مخيم الهول السوري مرتبطـة بداعش.

واضاف "نتعامل بحذر مع ملف عوائل داعش في سوريا وفق ما يضمن امن العراق وسنجري عملية تدقيق امني مفصل لملفات تلك العوائل لان بقاءها خارج الحدود هو امر لايمكن السيطرة على تداعياته مستقبلا ".. مبينا ان "المقاتلين الاجانب ستتسلمهم دولهم لكنّ هناك دولا اخرى رفضت تسلمهم".

واشار الى ان "المقاتلين الدواعش سيتم التعامل معهم وفق السياقات القانونية لوزارتي الداخلية والعدل اما العوائل فهولاء لابد من التمييز بينهم لان هناك عوائل كانت محاصرة من قبل داعش في الرمادي وغربي الانبار ونينوى وهناك عوائل اخرى رافقت الدواعش الارهابييـن".. مشددا على ان عوائل مقاتلي داعش سيتم التعامل معها باجراءات امنية وقانونية لاتسمح بتسربها الى المجتمع وتشكيل حواضن جديدة .

وبشأن ملف القوات الأجنبية في العراق، اوضح رئيس الوزراء ان "اعداد تلك القوات محدودة وتواجدها في مواقع معلومة وموثقـة لدى القوات الامنية العراقيـة ومهمتها مقتصرة على التدريب ومحاربة داعش لا غير".