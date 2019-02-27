الأعرجي يدعو بدر وسائرون لإحتواء الآخرين في تحالفهم "المنشود"

الخليج 365/ بغداددعا نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، الاربعاء، بدر وسائرون الى إحتواء الآخرين في تحالفهم "المنشود" من أجل مُعالجة الأزمات والمشاكل.

وقال الاعرجي، في بيان تلقت الخليج 365، "نتمنى على التحالف المنشود بين بدر وسائرون أن يحتوي الآخرين من أجل معالجة الأزمات والمشاكل".

وشدد الاعرجي على "ألا يكون تحالفاً من أجل تحقيق مكاسب سياسية ينتج عنه خلافات مع كتل أخرى مما يزيد الخلافات في وقت لا يتحمل الظرف الحالي ذلك، بل إن زيادتها وتفاقمها سيجعلنا أمام أزمة حقيقية".



وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أعلن خلال مؤتمر صحفي مع رئيس تحالف الفتح امين عام منظمة بدر هادي العامري، تحالف فتح مع سائرون في الفضاء الوطني مع المحافظة على التحالف الثلاثي (سائرون وتيار الحكمة الوطني وإئتلاف الوطنية)".