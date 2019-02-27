تحقيق الشعب تصدق اعترافات عصابات "الطيبة" في بغداد

الخليج 365/ بغدادصدقت محكمة تحقيق الشعب التابعة لرئاسة استئناف الرصافة الاتحادية، الاربعاء، اعترافات أفراد من عصابة تقوم بتسليب السيارات في مناطق شمالي بغداد.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محكمة تحقيق الشعب صدقت اعترافات متهمين اثنين ينتميان الى عصابة تقوم بتسليب السيارات شمالي العاصمة والتوجه بها الى منطقتي الشعب او البنوك"، لافتا إلى ان "هذه العصابة تعرف بعصابة (الطيبة) كونهم يستقلون سيارة نوع طيبة".



وأضاف انه "بحسب الاعترافات التي دونتها المحكمة أن المتهمين قاما بتنفيذ عدد من عمليات التسليب عن طريق استئجار واستدراج اصحاب سيارات الاجرة في مناطق بغداد والتوجه بهم الى احد مقري العصابة شمال العاصمة لتتم عملية التسليب"، مشيرا الى ان "تحقيق الشعب أحالت المتهمين الى محكمة الجنايات المختصة لينالا جزاءهما العادل".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.

