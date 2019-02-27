بالصورة.. الفتاتان الايزيديتان اللتان تم تحريرهما اليوم في سوريا

الخليج 365/ بغدادحررت قوات سوريا الديمقراطية، الأربعاء، فتاتين ايزيديتين في مدينة الباغوز التابعة لريف دير الزور.

ونقل موقع "ايزيدي 24" عن مصدر في قوات سوريا الديمقراطية، أن "القوات تمكنت من تحرير فتاتين ايزيديتين من بين عوائل الدواعش الخارجين من مدينة الباغوز في ريف دير الزور السورية".

وأوضح المصدر، بحسب الموقع، أنه "مع وصول قوافل عوائل الدواعش القادمين من ريف دير الزور السورية من بلدة الباغوز آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي تم العثور على الفتاتين بين عوائل الدواعش".





