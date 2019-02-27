هزة أرضية تضرب ايران وابناء علي الغربي يشعرون بها

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة النقل، الاربعاء ، ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية في عيلام بايران، مبينة ان اهالي قضاء علي الغربي بميسان شعروا بالهزة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية صباح اليوم، في عيلام ايران"، مبينة ان "قوتها بلغت 4.5 درجة على مقياس رختر".



واضافت ان "الهزة تبعد (89) كم عن شمال شرق علي الغربي في ميسان"، مشيرة الى ان "المواطنين في علي الغربي قد شعروا بها شعور ضعيفا".

وتابعت الوزارة انه "لم ترد انباء عن حصول أضرار"، موضحة ان "على المواطنين اخذ الحيط والحذر والابتعاد عن الاشاعات والاخبار الكاذبة ، والتزام بالوصايا الزلزالية".

يذكر ان العراق قد تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الصفيحة العربية.

