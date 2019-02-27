افتتاح اول محل لبيع المشروبات الكحولية في هيت منذ 2003

افتتح في مدينة هيت بمحافظة الانبار، اول محل لبيع المشروبات الكحولية.
وقال مراسل الخليج 365، انه تم افتتاح اول محل لبيع المشروبات الكحولية في الحي الصناعي بمدينة هيت في محافظة الانبار بعد عام 2003.
واضاف المراسل ان المحل افتتح بعد حصوله على الموافقات الامنية من هيئة السياحة في المحافظة.
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