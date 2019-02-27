بغداد تحذر من خلايا تروج للشائعات بأسماء مسؤولين لإرباك الأمن

اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: حذر مركز عراقي معني بمحاربة الاشاعات اليوم من قيام خلايا نائمة وصفها بالارهابية باستغلال أسماء حكومية معروفة وشعارات قنوات إعلامية لنشر معلومات وأخبار تستهدف إرباك الوضع الأمني في البلاد.. فيما أعلنت بغداد عن تجاوز مبيعاتها للنفط الشهر الماضي مبلغ الستة مليارات دولار بسعر 56 دولارا للبرميل الواحد.

ودعا المركز العراقي لمحاربة الاشاعات العراقيين إلى عدم تصديق اخبار بعض الصفحات المزورة على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تحمل اسماء لوسائل اعلام ومواقع محلية معروفة ولشخصيات حكومية نافذة.

وقال المركز في تقرير الثلاثاء تابعته ""الخليج 365"" إن خلايا إرهابية نائمة تستغل شعار وأسماء الكثير من القنوات الاعلامية المهمة على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر وفبركة اخبار تستهدف الوضع الأمني مستغلة بعض الاحداث التي تجري على الحدود العراقية السورية ومثال لتلك الاحداث تسليم قوات (قسد) الدواعش من العراقيين إلى الحكومة العراقية.. موضحا ان ابرز المناطق التي روجت فيها الاشاعات وتم تصديقها بنسبة 35 بالمائة هي المناطق المحررة ومناطق النازحين والهدف منها زعزعة ثقة الاهالي بالوضع الأمني وتخويفهم للحد من التعاون مع القوات الأمنية لتفكيك الخلايا الارهابية النائمة بحجة أن الدواعش سيعودون.

الشائعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي

وأشار المركز إلى أنّ في مقدمة الاشاعات التي تم اطلاقها في هذا المجال هي "عودة الدواعش إلى الحدود العراقية السورية" وذلك بعد ان أعلن مركز الاعلام الأمني تسليم 280 عنصرا من العراقيين إلى وزارة الداخلية العراقية وتفاديا لاطلاق سراحهم من قبل قوات "قسد" جرى التحرك بسرعة لمنع إطلاق سراحهم والعمل على تسلمهم من قبل الجهات الأمنية العراقية ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ، وبناءً على ذلك تم تسلم مجموعتين منهم ولاتزال العملية مستمرة لغاية إكتمال العدد البالغ 500 داعشي عراقي.

وأضاف المركز ان الاشاعة الثانية التي اطلقتها الخلايا النائمة زعمت وجود صفقة للعفو عن الدواعش الذين تم تسليمهم إلى الحكومة العراقية حيث تم الترويج لهذه الاشاعة لممارسة عمليات نصب وإحتيال.

وكان المركز قد كشف في 25 من الشهر الماضي عن حملات اعلامية منظمة تعمل على استهداف الاجهزة الأمنية العراقية وبالاخص الاجهزة الاستخباراتية والشخصيات الأمنية الحساسة والمنظومات المعلوماتية.

وأوضح المركز في تقرير أنه "تم رصد حوالي 800 من المواقع الممولة فضلا عن قنوات اعلامية تتبع إلى دول خارجية تشن حملة على الكثير من المفاصل الحساسة في الاجهزة الأمنية وبالتحديد الاستخباراتية والمنظومات المعلوماتية".. مشيرًا إلى أن "الهدف من الحملة زعزعة الثقة بين المواطن وهذه الاجهزة، والتشكيك بالمعلومات التي تمتلكها الحكومة العراقية عن ارهابيي تنظيمات داعش بعد النصر المتحقق عليها".

العراق يعلن عن عائداته النفطية للشهر الماضي: 6 مليارات دولار

من جانب آخر، أعلن العراق اليوم عن تجاوز مبيعاته النفطية للشهر الماضي الستة مليارات و 366 مليون دولار بسعر 56,287 دولاراً للبرميل الواحد.

فقد أعلنت وزارة النفط العراقية الثلاثاء عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر يناير الماضي بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومـو".

وأشارت في بيان صحافي تابعته ""الخليج 365"" إلى أنّ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام خلال الشهر الماضي بلغت (113) مليوناً و(111) الفاً و(429) برميلا (مئة وثلاثة عشر مليوناً ومائة واحد عشر ألفاً واربعمائة وتسعة وعشرون برميلا)، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(366) مليوناً و(684) ألف دولار (ستة مليارات وثلاثمائة وستة وستون مليوناً وستمائة واربعة وثمانون الف دولار".

‎وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح صحافي تابعته ""الخليج 365"" إن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يناير الماضي من الحقول النفطية في جنوب ووسط العراق بلغت (110) ملايين و(245) الفاً و(281) برميلا بايرادات بلغت (6) مليارات و(223) مليونا و(744) الف دولار ، في حين بلغ مجموع الكميات المصدرة من الحقول نفط كركوك المصدرة عبر جيهان (2) مليون و(315) ألفاً و(389) برميلا، بايرادات بلغت (130) مليونا و (284) الفا و(556) دولارا، بينما بلغ مجموع الكميات المصدرة من حقل القيارة (550) ألفاً و(759) برميلا ، بايرادات بلغت (12) مليونا و(655) الفا و(891 دولارا).

‎وأوضح جهاد أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ (56,287) دولاراً. وأشار إلى أنّ الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (33) شركة عالمية مختلفة الجنسية عبر موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاتحادية في الخليج وميناء جيهان التركي.

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