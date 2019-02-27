مفتشية الداخلية تصدر توضيحا بشأن جواز السفر الصادر بوثائق مزورة

الخليج 365/ بغداداصدر مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الاربعاء، توضيحا بشأن جواز السفر الصادر بوثائق مزورة في سفارة العراق بالسويد، فيما ثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الخارجية في رعاية مصالح العراقيين المقيمين في الخارج.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وسائل الإعلام تناقلت خبرا صادرا عن موقعنا الإلكتروني الرسمي حول ضبط إصدار جواز سفر بوثائق مزورة من احدى السفارات العراقية"، مبينا انه "بهذا الصدد نود أن نوضح أنه قد حصل خطأ وسوء فهم لفحوى الخبر الذي تم نشره حول ضبط إصدار جواز سفر لمواطن من سفارة العراق في ستوكهولم بوثائق مزورة".



واضاف ان "أصل الخبر كان يتحدث عن وجود مستمسكات مزورة في حالة الاصدار للجواز بالاعتماد على البيانات المقدمة من المواطن الى السفارة والمرسلة الى مديرية شؤون الجوازات والتي من شأنها اي المديرية تدقيق البيانات الواردة اليها ".

وثمن المكتب "الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الخارجية في رعاية مصالح العراقيين المقيمين في الخارج والدفاع عن سمعة البلاد في المحافل الدولية"، داعيا الى "المزيد من التعاون والتنسيق المشترك خدمة للصالح العام".

اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، الاثنين، عن اصدار جواز سفر لمواطن عراقي مقيم في السويد من قبل السفارة العراقية في ستوكهولم بمستمسكات ثبوتية مزورة.

