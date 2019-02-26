كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة للرئيس الايراني حسن روحاني الى العراق، مبينا ان هناك دعوات متبادلة لزيارات رسمية بين العراق ومصر.
وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي وتابعته الخليج 365، "عازمون على حسم ملفات استراتيجية مع الرئيس الايراني الذي يعتزم زيارة العراق قريبا".
واضاف عبد المهدي، أن "هناك دعوات متبادلة لزيارات رسمية بين العراق ومصر".
وتابع عبد المهدي، أن "القوات الاجنبية في العراق محدودة ومهتمها مختصرة في التدريب ومكافحة داعش لا غير".
وشدد عبد المهدي، "منفتحون امام اي تطورات ايجابية لحل ازمة الوزارات الشاغرة من قبل الكتل السياسية".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي يكشف عن زيارة قريبة لروحاني الى العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.