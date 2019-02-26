عبد المهدي يكشف عن زيارة قريبة لروحاني الى العراق

الخليج 365/ بغدادكشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة للرئيس الايراني حسن روحاني الى العراق، مبينا ان هناك دعوات متبادلة لزيارات رسمية بين العراق ومصر.

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي وتابعته الخليج 365، "عازمون على حسم ملفات استراتيجية مع الرئيس الايراني الذي يعتزم زيارة العراق قريبا".

واضاف عبد المهدي، أن "هناك دعوات متبادلة لزيارات رسمية بين العراق ومصر".



وتابع عبد المهدي، أن "القوات الاجنبية في العراق محدودة ومهتمها مختصرة في التدريب ومكافحة داعش لا غير".

وشدد عبد المهدي، "منفتحون امام اي تطورات ايجابية لحل ازمة الوزارات الشاغرة من قبل الكتل السياسية".

