شرطة البصرة تعتقل متهمين بسرقة 48 مليون دينار من مواطن بعد مغادرته لمصرف

الخليج 365/ البصرةأعلنت مديرية الشرطة في محافظة البصرة، الثلاثاء، إلقاء قواتها القبض على ثلاثة متهمين بسرقة 48 مليون دينار من مواطن بعد مراجعته لأحد المصارف.

وذكرت المديرية في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن "قوة من قسم مكافحة الإجرام ألقت القبض على ثلاثة متهمين يشكلون عصابة للسرقة"، مبينة أن "المتهمين تم القبض عليهم لسرقتهم مبلغ 48 مليون دينار من مواطن بعد مراجعته أحد المصارف في المحافظة، وقد أحدثوا ثقباً في عجلة سيارته لإجباره على التوقف".



يشار الى أن محافظة البصرة يتميز وضعها الأمني بالاستقرار، وتشهد جرائم جنائية مختلفة من أبرزها القتل والسرقة، كما تحصل في المحافظة خلافات عشائرية تتطور أحياناً الى تفجير عبوات صوتية وإطلاق نار بأسلحة خفيفة ومتوسطة، وبعد تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحق المتورطين بهذا النوع من الجرائم تراجع ارتكابها.