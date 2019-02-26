بالفيديو تعديلات جديدة على قانون الاحزاب تنهي فوضى تشكيلها

ولعل ابرز تلك التعديلات المقترحة، تشمل، بحسب المصادر، تنظيم العمل الحزبي والية تشكيل الاحزاب، فضلا عن تمثيل النساء فيها، ومشاركة الشباب ومسألة التمويل وبالاضافة منع الترويج لأفكار حزب البعث المنحل .
قانون الأحزاب ولد في مخاض عسير رغم وجود اعتراضات من كتل سياسية لا ترغب في تأطير عملها الحزبي والسياسي بقانون، لأن السنوات السابقة شهدت مساحة مكرسة للعمل الحزبي والسياسي والمشاركة في الانتخابات من دون مراقبة ومحاسبة من أجل معرفة مصادر التمويل،،، ويقول بعض ممثلي الكيانات السياسية في مفوضية الانتخابات ان التعديلات الجديدة التي ستطرأ عليه، في حال تم تمريرها، ستكون مهمة على مستوى العمل السياسي في العراق، وتنهي فوضى تشكيل الأحزاب وحلها ثم إعادة تشكيلها، خاصة ان الفترة الاخيرة اصبح فيها تأسيس حزب اسهل من فتح دكان، على حد تعبيرهم.
وبحسب اخر احصائية رسمية لمفوضية الانتخابات فان عدد الاحزاب والحركات السياسية والتنظيمات المسجلة لديها بلغ اكثر من مئتي حزب وتشكيل سياسي،،، تمثل خمسة وثمانون بالمئة منها احزابا دينية وقومية ومناطقية وتتشابه في الطروحات والأفكار، وتبدو في غالبها بحكم المنسوخة أو المكررة بين حزب وآخر.
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