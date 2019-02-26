اختيار فضل فرج الله رئيسا مؤقتاً لشبكة الاعلام العراقي

افاد مصدر في مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي، الثلاثاء، بأنه تم اختيار فضل فرج الله رئيسا مؤقتاً للشبكة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس الامناء في شبكة الاعلام العراقي اختار فضل فرج الله رئيسا للشبكة".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "ذلك جاء بعد اقالة مجاهد ابو الهيل من منصبه".
وصدرت في 24 شباط 2019، وثيقة صادرة من مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي تتضمن انهاء تكليف مجاهد ابو الهيل رئيسا لشبكة الاعلام.
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