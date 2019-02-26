مصدر يكشف عن توزيع مقاعد اعضاء اللجنة القانونية ببرلمان كردستان بين الكتل السياسية

الخليج 365/ بغدادكشف مصدر مطلع، الثلاثاء، عن توزيع مقاعد اعضاء اللجنة القانونية في برلمان اقليم كردستان بين الكتل السياسية الكردية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رؤساء الكتل السياسية الكردية عقدوا اليوم اجتماعا داخل مبنى برلمان اقليم كردستان، للاتفاق على توزيع مقاعد اعضاء اللجنة القانونية بين الكتل".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "اعضاء اللجنة القانونية توزعوا بواقع اربعة اعضاء للديمقراطي الكردستاني وعضوين للاتحاد الوطني وعضو واحد لكل من حركة التغيير والجماعة الاسلامية والاشتراكي الديمقراطي الكردستاني والجيل الجديد والتركمان والمسيحيين".



وتابع ان "المقعدين المخصصين للاتحاد الوطني الكردستاني بقيا شاغرين".

يذكر ان برلمان اقليم كردستان عقد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جلسته الثانية بمقاطعة الاتحاد الوطني الكردستاني، للتصويت على اعضاء اللجنة القانونية فيه.

