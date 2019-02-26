النجف: موقف حكومة الانبار ازاء عمليات الخطف والقتل بالمحافظة خجول جدا

الخليج 365/ بغداداعتبر نائب محافظ النجف هاشم الكرعاوي، الثلاثاء، موقف حكومة الأنبار بشأن عمليات الخطف والقتل في صحراء الأنبار وبحيرة الثرثار "خجولاً جداً".

وقال مكتب الكرعاوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نائب محافظ النجف هاشم الكرعاوي زار محافظة الأنبار والتقى محافظها لبحث قضية قتل واختطاف الصيادين".

وذكر الكرعاوي، وفقاً للبيان، أن "موقف حكومة الأنبار خجول جداً ازاء عمليات الخطف والقتل في صحراء الأنبار وبحيرة الثرثار".



وأعلن مستشفى الفلوجة التعليمي، السبت (23 شباط 2019)، عن وصول خمس جثث من ابناء النجف اعدمهم تنظيم "داعش" قرب بحيرة الثرثار شمال الانبار.

وطالب محافظ النجف لؤي الياسري، السبت (23 شباط 2019)، الحكومة المحلية في الأنبار بكشف ملابسات حادثة الثرثار التي راح ضحيتها مجموعة من المدنيين.

