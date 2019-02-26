وقفة احتجاجية في محطة كهرباء النجيبية بالبصرة للمطالبة بحقوق وظيفية

شارك العشرات من الموظفين العاملين في محطة النجيبية لإنتاج الطاقة الكهربائية، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بمنحهم حقوق وظيفية.
وقال مراسل الخليج 365، في البصرة إن العشرات من الموظفين في محطة النجيبية التي تعد من أهم محطات انتاج الطاقة الكهربائية في المحافظة نظموا وقفة احتجاجية في موقع المحطة لمطالبة وزارة الكهرباء بمنحهم حقوقهم وظيفية، مبيناً أن من أبرز مطالب المتظاهرين عدم تأخير صرف رواتبهم الشهرية، وتفعيل نظام ساعات العمل الإضافية، وتخصيص 8% لرؤساء فرق المناوبة.
يذكر أن محافظة البصرة شهدت خلال الشهر الحالي تظاهرات ووقفات احتجاجية لفئات مهنية متعددة، إذ نظم الأطباء وقفة للمطالبة بحمايتهم من اعتداءات ناجمة عن ممارسة عملهم في المؤسسات الصحية العامة، وتظاهر ذوو المهن الصحية من ممرضين ومعاونين طبيين للمطالبة بمنحهم بعض الحقوق والامتيازات الوظيفية، كما تظاهر المهندسون الزراعيون للمطالبة بمنحهم مخصصات هندسية وقطع أراض وتوظيف العاطلين منهم، وشارك المعلمون والمدرسون في إضراب أدى الى تعطيل كافة المدارس الحكومية ليومين.
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