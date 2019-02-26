قيادي صدري يكشف عن عدد "الدواعش" بالعراق ويؤكد: هنالك من يحركهم للتخويف

الخليج 365/ بغدادكشف القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، الثلاثاء، عن وجود جهات خارجية تحرك الارهابيين لتنفيذ عمليات في الداخل، فيما دعا الحكومة إلى اتخاذ موقف جاد إزاء تواجد القوات الإمريكية.

وقال الزاملي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "القوات الأمينة تسلمت من قوات "قسد" السورية 280 ارهابي ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي"، مبينا أنه "تم تحويلهم الى خلية الصقور التي بدورها ستحقق معهم للاستفادة من المعلومات التي لديهم".



واضاف الزاملي ان "العمليات الأخيرة للتنظيمات الإرهابية المدفوعة من جهات خارجية جاءت بعد تعالي الاصوات المطالبة بإخراج القوات الإمريكية"، لافتا إلى ان "التنظيم خطف أكثر من 35 مواطنا في الصحراء الغربية من الباحثين عن الكمأ وقتل رعاة الأغنام في الحويجة وصيادي الاسماك في صلاح الدين خير دليل على ذلك".

وتابع الزاملي ان "حركة الدواعش أخذت تتسارع خلال الآونة الأخيرة وكأن هنالك من يحاول تحريكهم لتخويف العراقيين"، داعيا الحكومة الاتحادية إلى "اتخاذ موقف جاد لإنهاء تواجد القوات الأجنبية والضغط على الامريكان لعدم استخدام داعش كورقة تهديد للعراقيين".

واكد الزاملي ان "العراق قدم تضحيات كبيرة وخسر مليارات الدولارات على مدى السنوات الماضية للقضاء على الإرهاب"، موضحا انه "لايمكن ان تعود تجربة داعش بوجه جديد على ارض الواقع لأنه فقد حواضنه على ارض الواقع".

واشار الزاملي الى ان "عدد الدواعش في جميع انحاء العراق لايتجاوز 2000 عنصر"، لافتا إلى أنهم "يتواجدون في مناطق نائية ومنزوية وليس لديهم أي مأوى أو حواضن".

يذكر ان تنظيم "داعش" قام خلال الفترة الاخيرة بتنفيذ عمليات خطف وقتل بحق مدنيين خلال جمعهم الكمأ في صحراء الانبار، كما اعدم خمسة صيادين اسماك من ابناء محافظة النجف قرب بحيرة الثرثار شمالي المحافظة.

