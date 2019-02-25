كشف استخدام داعش منصة إلكترونية جديدة لترويج منشوراته

اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كشف مركز رقمي عراقي عن استخدام تنظيم داعش لمنصة إلكترونية جديدة للترويج لمنشوراته من خلال رفع التسجيلات التي ينتجها على خدمة آمازون درايف ثم يتم توزيعها من خلال الاستعانة بتطبيق التليغرام.

وقال مركز الاعلام العراقي إن اعضاء تنظيم داعش ما زالوا حتى الان يتنقلون من منصة رقمية إلى أخرى بعد حملات الحظر الذي تقوم بها ادارات المواقع على منشوراتهم.

واوضح المركز في تقرير الاثنين تابعته ""الخليج 365"" ان المنصة الجديدة التي تم الكشف عن استخدام عناصر التنظيم لها لترويج منشوراتهم هي امازون درايف، حيث يقومون برفع الفيديوهات التي يقومون بانتاجها على خدمة امازون درايف ثم يتم توزيعها من خلال الاستعانة بتطبيق التليغرام.

واضاف المركز أن آمازون درايف Amazon Drive هي خدمة خاصة بالموقع العالمي امازون تم انشاؤها عام 2011 وكانت تعرف بـ امازون كلاود درايف Amazon Cloud Drive حيث يمكن تخزين صور المشتركين ومقاطع فيديوية خاصة بهم فضلا عن ملفات اخرى، بعدها يمكن الدخول لها من الهاتف او الحاسبة او من كل الاجهزة التي تصنعها امازون مثل الكندل والفاير تيفي والتابلت، ثم يسمح للمستخدم بمشاركة محتوياته المخزونة مع الاخرين.

تحدٍ كبير

وأشار المركز إلى أنّ "الارهابيين يستفيدون من مبدأ الحفاظ على خصوصية المستخدم، الذي تعمل به جميع الشركات، من اجل نشر وتسويق منشوراتهم الارهابية في المساحات الخاصة بهم في مواقع التواصل وهو ما يشكل تحديا كبيرا امام الشركات للموازنة بين الحفاظ على خصوصية المستخدم ومراقبة مضمون منشوراته على المواقع ".

مركز الاعلام الرقمي شدد على ان"النشاط المتزايد للارهابيين على أمازون درايف يتطلب من المدير التنفيذي للشركة جيف بيزوس ان يقوم بخطوات عملية من اجل مواجهة هذا السلوك الارهابي على احدى الخدمات التي تقدمها شركته من اجل ايقاف الاستفادة منها لاغراض نشر الفكر المتطرف".

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وكان المركز قد كشف الاربعاء الماضي عن قيام تنظيم داعش بإستخدام تطبيق الكتروني جديد للتواصل مع عناصره لتصل اعداد حسابات التنظيم على هذه المنصة الشهر الماضي إلى اكثر من 700 مستخدم، وذلك لوجود سهولة في انشاء الحساب.

وقال المركز إن أعضاء في تنظيم داعش بدأوا خلال الاسابيع القليلة الماضية باستخدام تطبيق ومنصة الكترونية جديدة للمراسلة الفورية بين الاشخاص تُدعى RocketChat.

وأشار إلى أنّه في نهاية السنة الماضية اوضحت الباحثة الاميركية من أصل عراقي ريتا كارتز إلى أنّ عدة مجموعات مرتبطة بداعش أعلنت عن نفسها عبر قنوات تابعة لها على تطبيق RocketChat والذي هو خدمة للتراسل مفتوحة المصدر تُستخدم للمحادثة والتجارة وفيها خيارات متعددة لانشاء القنوات والمجموعات.

وأضاف أن العديد من الوكالات الاخبارية منها وكالة ناشر للاخبار المرتبطة بتنظيم داعش حثّت مناصري التنظيم على استعمال التطبيق، موضحة بأن الاخبار ستنشر في هذا التطبيق قبل نشرها على قنوات التليغرام التابعة للتنظيم.

وأوضح المركز أن وكالة اعماق التابعة لداعش هي اول من قامت بتفعيل حساب على المنصة الجديدة ثم ازدادت اعداد حسابات التنظيم على المنصة ليصل في يناير الماضي إلى اكثر من 700 مستخدم، وذلك لوجود سهولة في انشاء الحساب اذ لايحتاج سوى رابط دعوة وايميل للالتحاق بالتطبيق.

يشار إلى أنّ وكالة اعماق الاخبارية وبالانكليزية Amaq News Agency هي وسيلة الإعلام الرسمية لتنظيم داعش وتقوم بمهمة وكالة الانباء الرسمية للتنظيم وكان أول ظهور لها في أغسطس عام 2014 وهي أشهر المواقع التابعة للتنظيم رسميًا ومهمتها نشر أخبار التنظيم السياسية والعسكرية على مدار الساعة وبثّ تسجيلات مصورة لمعاركه وما يتعلق بها إضافة إلى رسومات بيانية إخبارية توضح "إنجازاته" الميدانية، كما أنها تؤكد أو تنفي تبني التنظيم لهجماته في الدول الأخرى.

