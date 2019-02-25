اعتقال ستة اشخاص يتاجرون بالمخدرات في واسط

الخليج 365/ بغدادافاد مصدر امني في محافظة واسط، الاثنين، بأن قوة امنية اعتقلت ستة اشخاص يتاجرون بالمخدرات في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مكافحة مخدرات واسط وبالتعاون مع مكافحة اجرام واسط وسرية سوات وفي عملية نوعية تم القبض عل (6) متهمين يتاجرون بالمخدرات نوع كرستال مع ضبط كمية من المخدرات".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المعتقلين تم احالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

