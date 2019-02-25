افاد مصدر امني في محافظة واسط، الاثنين، بأن قوة امنية اعتقلت ستة اشخاص يتاجرون بالمخدرات في المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مكافحة مخدرات واسط وبالتعاون مع مكافحة اجرام واسط وسرية سوات وفي عملية نوعية تم القبض عل (6) متهمين يتاجرون بالمخدرات نوع كرستال مع ضبط كمية من المخدرات".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المعتقلين تم احالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال ستة اشخاص يتاجرون بالمخدرات في واسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.