العراق وإيران يبحثان التعاون الدفاعي وانشاء منطقة صناعية مشتركة

اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: شهدت بغداد اليوم مباحثات عسكرية عراقية ايرانية لتعزيز العلاقات الدفاعية بين جيشيهما في محاربة الارهاب وامكانية انشاء منطقة صناعية مشتركة على حدودهما.

وبحث رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي في مقر وزارة الدفاع العراقية في بغداد الاثنين مع نائب وزير الدفاع الإيراني العميد قاسم تقي زاده سبل تعميق العلاقات بين القوات المسلحة في البلدين.

وناقش القائدان العسكريان "تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة وآخر المستجدات حول التعاون بين البلدين ومستقبل التعاون الدفاعي والإعلان عن الاستعداد للتعاون مع القوات المسلحة العراقية لمكافحة الإرهاب في المنطقة"، كما قالت وسائل اعلام ايرانية تابعتها ""الخليج 365"" موضحة ان نائب وزير الدفاع الإيراني ناقش تطوير العلاقات بين جيشي البلدين مع المشرف على وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد جواد العبادي.

يذكر ان العراق وإيران يعملان جنبا الى جنب مع سوريا وروسيا منذ عام 2015 في اطار مركز معلومات رباعي مقره في بغداد بهدف مكافحة الإرهاب ومواجهة تنظيم داعش في العراق وسوريا بشكل خاص.

منطقة صناعية عراقية إيرانية مشتركة

ومن جانبه، بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في بغداد اليوم مع نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي يرافقه السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي وعدد من المسؤولين العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلديهما والاعداد للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الى بغداد اواخر الشهر المقبل الرئيس الايراني حسن روحاني.

وجرى خلال الاجتماع بحث "تطوير العلاقات بين البلدين وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وقضايا المياه والحدود وتأشيرات الدخول الى البلدين والرغبة المشتركة في التوصل لمذكرة تفاهم واضحة تحقق المصالح المشتركة لهما بشكل عادل، كما قال بيان صحافي للمكتب الاعلامي للمسؤول العراقي تابعته ""الخليج 365"".

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عبد المهدي وعراقجي خلال اجتماعهما في بغداد اليوم

وقد اكد عبد المهدي "ترحيبه بتطور العلاقات العراقية الايرانية الذي يصب بمصلحة البلدين وعموم المنطقة ومعربا عن أمله في ان تؤدي اللقاءات والزيارات المتبادلة بينهما الى تحقيق نقلة في العلاقات الثنائية وحل القضايا العالقة وفي مقدمتها حفظ حقوق العراق في مياهه الاقليمية والعمل الجاد لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الجارين في المجالات كافة ".. كما اكد استعداد العراق لبناء منطقة مشتركة على غرار المنطقة الصناعية العراقية الاردنية التي اتفق البلدان الشهر الماضي على انشائها على حدودهما.

ونقل نائب وزير الخارجية الايراني الى رئيس الوزراء العراقي حرص بلاده على ان تسهم زيارة الرئيس روحاني المرتقبة للعراق بتعزيز العلاقات وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري.

وكان عباس عراقجی قد وصل الى بغداد اليوم على رأس وفد رفيع للمشاركة في اجتماعات اللجنة السیاسیة المشتركة التي تعقد في وقت لاحق الیوم في بغداد بهدف بحث آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائیة.