بغداد: نواصل عمليات تسلمنا 500 داعشي عراقي من "قسد"

اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كشف العراق اليوم عن تواصل عمليات حاليا لتسلم أكثر من 500 عنصر عراقي بتنظيم داعش من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي ألقت القبض عليهم خلال المعارك الحالية في آخر معقل لهم شرقي سوريا وأشار إلى أنّه قد تحرك سريعا لمنع اطلاق سراحهم وانما تسليمهم إلى الجهات الامنية العراقية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وأشارت خلية الإعلام الأمني للقوات العراقية المشتركة الاثنين إلى أنّه من خلال المعارك بين قوات "قسد" السورية وداعش اعتقلت هذه القوات عددا كبيرا من الدواعش داخل سوريا ومن جنسيات متعددة ومنهم عراقيون يقدر عددهم باكثر من 500 معتقل جرى تسليم 280 منهم لحد الان إلى وزارة الداخلية العراقية.. ونوهت إلى أنّه تفاديا لاطلاق سراحهم من قبل قوات "قسد " فقد جرى التحرك بسرعة لمنع إطلاق سراح العراقيين والعمل على تسلمهم من قبل الجهات الامنية العراقية ليتم اتخاذالاجراءات القانونية بحقهم.

وبينت انه بناءً على ذلك تم تسلم دفعتين منهم وماتزال العملية مستمرة لغاية إكتمال العدد.

وقالت "تجري القوات الامنية عملية استلام الاسماء أولا وتدقيقها وفق قاعدة بيانات وبالتنسيق مع القضاء الذي أصدر مذكرات قبض بحقهم واتخذت الاجراءات السليمة وفق القانون واحالتهم مخفورين من قبل وزارة الداخلية لإكمال الإجراءات القانونية واحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

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أاكدت خلية الإعلام الأمني أن هذا الاجراء يخص المعتقلين الدواعش من حملة الجنسية العراقية فقط.

وكانت السلطات العراقية تسلمت أمس دفعة ثانية من عناصر تنظيم داعش الذين ألقت قوات "قسد" القبض عليهم خلال المعارك الحالية في آخر معقل لهم شرقي سوريا حيث سلمت قسد التحالف الدولي ضد داعش 230 عنصرا يحملون الجنسية العراقية كانوا يقاتلون في صفوف التنظيم في آخر معقل داعش في قرية الباغوز شرقي سوريا ثم قام التحالف بتسليم هؤلاء إلى الجيش العراقي الذي نقلهم إلى مقر الاحتجاز فيما تسلم الجيش العراقي الخميس الماضي ايضا 150 عنصرا كانوا يقاتلون في صفوف داعش حيث تم إلقاء القبض عليهم في سوريا خلال المعارك.

يشار إلى أنّه بعد سيطرة التنظيم على مناطق واسعة من العراق وسوريا وإعلان دولة الخلافة منتصف عام 2014، تمكنت القوات العراقية بإسناد من التحالف الدولي طرد التنظيم من العراق وإعلان النصر عليه في ديسمبر 2017 ولكن هناك خلايا نائمة نشطت مؤخرا تنذر بمحاولة التنظيم الرجوع لتهديداته حيث يقوم مسلحو التنظيم حاليا بتنفيذ عمليات هجومية ضيقة النطاق في مناطق ريفية وصحراوية نائية.



