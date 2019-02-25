نائب: تكرار الاخطاء بطباعة المناهج الدراسية مقصود لضمان اعادة الطبع

الخليج 365/ بغداداعتبر عضو لجنة التربية البرلمانية رعد المكصوصي، الاثنين، ان تكرار الاخطاء في طباعة المناهج الدراسية في بعض الاحيان "يكون مقصود لضمان اعادة طباعة المنهج"، فيما اشار الى ان عدم تفريق مؤلف او مدقق لمنهج دراسي بين مثل شعبي وحديث نبوي امر مؤسف.

وقال المكصوصي في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك العديد من التحديات والمشاكل المتراكمة في عمل وزارة التربية من الفترات السابقة سنعمل ضمن اللجنة على متابعتها خلال الفصل التشريعي المقبل ومن بينها قضية الاخطاء التي تحصل في المناهج الدراسية بشكل متكرر"، مبينا ان "آلية كتابة وطباعة المناهج الدراسية اصبحت على اساس ردات فعل وتجارة وليست على اسس علمية حيث اصبح الهاجس الاساس اليوم هو كيفية تأليف كتاب وطباعته في مطبعة محددة للحصول على الاموال".



واضاف المكصوصي، ان "الكتب الدراسية يألف كل واحد منها اكثر من 11 مؤلف و11 مدقق وكل واحد منهم يحصل على سبعة ملايين دينار ورغم هذا نجد ان المدقق لم يكتشف ان مقولة (من علمني حرفا اصبحت له عبدا) هي مثل شعبي وليس حديث ولا المؤلف كان صاحب خبرة وثقافة للتفريق بين الامثال الشعبية والاحاديث النبوية وهو امر مؤسف"، لافتا الى انه "في بعض الاحيان تحصل اخطاء مقصودة ومتعمدة كما حصل في كتاب الرياضيات للصف الثالث متوسط، حين حدث وجد خمسين خطأ علميا ومطبعيا بغية اعادة طباعة المنهج والحصول على ارباح اضافية".

واكد المكصوصي، ان "هذا الامر سيكون من اولويات عمل اللجنة بالفترة المقبلة لضمان عدم تكرار هذه الاخطاء ولدينا عزم على معالجتها بما يصب بمصلحة العملية التربوية".

يشار الى ان كتاب منهج الاجتماعيات للصف الرابع الابتدائي تضمن في صفحته الثانية والخمسين مقولة من (علمني حرفا صرت له عبدا) اعتبر ضمن المنهج الدراسي انه حديث نبوي رغم انه مثل شعبي.

