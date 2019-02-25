التربية: حادث النابغة لا يمر مرور الكرام والقوات الامنية ستتخذ اجراءاتها

الخليج 365/ بغداداعلنت وزارة التربية، الاثنين، ان حادث مدرسة النابغة في الانبار لن يمر مرور الكرام، فيما اشارت الى ان القوات الامنية ستتخذ اجراءاتها.

وقالت المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "حادثة حرق ادارة مدرسة النابغة الذبياني للبنات ضمن منطقة الحصي التابعة لتربية الفلوجة لن تمر مرور الكرام"، مبينا انه "سيتم محاسبة الجهات التي تقف خلف الحادث".



واضافت ان "وزارة التربية متواصلة مع القوات الامنية لكشف ملابسات الحادث"، مشيرة الى ان "المدرسة لايوجد بها حارس ليلي مما سهل عملية حرق ادارة المدرسة".

وتابعت ان "القوات الامنية هناك جارية في التحقيق والتحري لمعرفة ملابسة الحادث ومعرفة من يقف وراء ذلك"، موضحة ان "الوزارة متيقنة ان القوات الامنية ستصل الى الحقائق ومحاسبة المقصرين واحالتهم الى القضاء العراقي".

أفاد مصدر امني، الجمعة الماضي، بأن مجهولين أقدموا على حرق مدرسة النابغة الذبياني الابتدائية في حي جميلة التابع لمنطقة البو عيفان جنوبي الفلوجة.

