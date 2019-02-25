صالح يدعو اليونسكو إلى وضع مدينة بابل الأثرية على قائمة التراث العالمي

الخليج 365/ بغداددعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، منظمة اليونسكو إلى وضع مدينة بابل الأثرية على قائمة التراث العالمي، وتطوير المناهج التدريسية في المدارس العراقية، فيما أكدت المدير العام للمنظمة اودري أزولاي استعداد اليونسكو لمساندة العراق في استعادة آثاره المنهوبة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح التقى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم (اليونسكو) اودري أزولاي".



وأضاف البيان، أن الطرفين بحثا "جهود المنظمة الدولية بمجالات محو الأمية واستثمار خبراتها في هذا الشأن، وتوفير فرص للعاملين في قطاع البحث العلمي ووضع خطط وبرامج لمعالجة المشاكل في الموارد المائية والبيئة وتطوير التعليم ومنح اولوية للباحثين في المنح الدراسية، وزيادة فرص عمل الموظفين العراقيين بالمنظمة اسوة بباقي الدول، فضلاً عن اشراك العراق ببرامج اليونسكو وشركائها في مجال الذكاء الاصطناعي وغيرها من البرامج الحديثة".

ونقل البيان عن صالح قوله إنه من المهم "دعم المنظمة للثقافة والتربية في العراق واعانته على استعادة آثاره المنهوبة"، مثمناً "دور المنظمة في ادراج الاهوار ضمن لائحة التراث العالمي، وإطلاقها مبادرة (احياء روح الموصل) وتركيزها على البعد الإنساني لعملية اعمار المدينة".

ودعا صالح اليونسكو إلى "حث الدول للمشاركة في الاكتشافات الآثارية خلال المرحلة المقبلة ووضع مدينة بابل الأثرية على قائمة التراث العالمي، وضرورة قيام المنظمة بتطوير المناهج التدريسية في المدارس العراقية وفق الاساليب الحديثة واعتماد البرمجيات الرقمية".

من جانبها أكدت أزولاي، "استعداد المنظمة لمساندة العراق في المجالات الثقافية والتربوية واستعادة آثاره المنهوبة والحفاظ على ارثه التاريخي، ومشاركة كوادرها في التنقيب والاكتشاف، معربةً عن "سرورها وسعادتها لزيارة سيادة الرئيس لليونسكو التي تعد الأولى لرئيس عراقي".

