الخليج 365/ صلاح الدين
صوت مجلس محافظة صلاح الدين، الاثنين، على إقالة رئيسه أحمد الكريم وتكليف عداي ذنون بتسلم المنصب بالوكالة لحين انتخاب رئيس جديد.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن المجلس صوت على "تكليف عداي الذنون رئيساً للمجلس بالوكالة لحين انتخاب رئيس جديد".
يشار إلى أن الكريم يشغل منصب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين منذ التاسع من شهر حزيران في عام 2013.
صوت مجلس محافظة صلاح الدين، الاثنين، على إقالة رئيسه أحمد الكريم وتكليف عداي ذنون بتسلم المنصب بالوكالة لحين انتخاب رئيس جديد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس محافظة صلاح الدين صوت بالإجماع على إقالة رئيسه أحمد عبد الجبار الكريم".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن المجلس صوت على "تكليف عداي الذنون رئيساً للمجلس بالوكالة لحين انتخاب رئيس جديد".
يشار إلى أن الكريم يشغل منصب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين منذ التاسع من شهر حزيران في عام 2013.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس صلاح الدين يقيل رئيسه أحمد الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.