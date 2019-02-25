السجن 15 عاما لمدانين اثنين بثقب أنبوب نفطي في الدورة

قضت محكمة جنايات الكرخ التابعة لرئاسة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية حكمين على مدانين اثنين بالسجن لمدة خمسة عشر عاما على كل واحد منهما بسبب قيامهما بثقب احد الأنابيب النفطية في منطقة الدورة واستخراج النفط وتهريبه.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن "الهيئة الاولى لمحكمة جنايات الكرخ نظرت قضية مدانين اثنين قاما بثقب أحد الأنابيب النفطية في حي المعامرة التابعة لمنطقة الدورة ومن ثم تهريب مادة النفط الخام واصدرت حكما بالسجن خمس عشرة سنة بحقهما".
وأضاف المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الحكمين صدرا وفقا لاحكام المادة 6/ اولا من قانون مكافحة تهريب المشتقات النفطية وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".
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