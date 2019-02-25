تحقيق الرصافة تصدق اعترافات محتالة استحصلت أموالاً لقاء تعيينات "وهمية" في التربية

الخليج 365/ بغدادصدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، الاثنين، اعترافات متهمة "احتالت" على مواطنين و"أوهمتهم" بأنها مديرة قسم في وزارة التربية لغرض تعيينهم.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المتهمة اعترفت أمام قاضي التحقيق بقيامها بجريمة الاحتيال ضد المواطنين بعد أن ادعت أنها مديرة قسم في وزارة التربية وقامت بأخذ مبالغ مالية كبيرة لغرض تعيينهم".



وأضاف المركز، أن "المتهمة اعترفت أيضاً أثناء التحقيق بأنها كانت تزودهم بكتب تعيين مزورة كما أنها قامت باستخدام صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بالضحايا"، مبيناً أن "المحكمة صدقت أقوالها وبصدد إحالتها على محكمة الموضوع لتنال جزاءها العادل".