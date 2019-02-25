الصحة تعلن عن رفع توصية لمجلس الوزراء برفع التسكين وصولا للدرجة الثانية

الخليج 365/ بغداداعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن رفع توصية لمجلس الوزراء برفع التسكين وصولا للدرجة الثانية.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت الخليج 365 ان "اللجنة الوزارية المشكلة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمتضمن تشكيل لجنة من وزارات المالية، التخطيط، الصحة والأمانة العامة لمجلس الوزراء اجتمعت بخصوص موضوع رفع التسكين عن ذوي المهن الصحية وتوصلت اللجنة".



واضافت ان "اللجنة رفعت توصية الى مجلس الوزراء برفع التسكين وصولا الى الدرجة الثانية على ألّا يترتب استحداث درجات وظيفية جديدة".

وتظاهر عدد من العشرات من ذوي المهن الصحية، امس الاحد، في مدينة الطب وسط بغداد للمطالبة بـ"حقوق وظيفية" منها زيادة مخصصات الخطورة ورفع التسكين.

يذكر ان اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ووزارة المالية اقرت في الثالث من عام 2008 سلم رواتب جديد للموظفين وخصصت له ملياري دولار، الا انه تم تسكين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمدرسين وبعض الوظائف الحكومية الاخرى بسبب الازمة المالية التي مر بها العراق خلال العام الماضي 2009 بعد ان انخفضت اسعار النفط عالميا.

وتسكين الدرجات هو توحيد سلم الدرجات فمثلا الموظف درجته 12 و مسئوله 14 فهناك درجة 13 غير مشغولة فيتم تسكين درجة الموظف الذي درجته 12 على 13 و يحصل على درجه وهو بنفس المسمى ونفس مهام العمل.

