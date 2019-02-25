صدورأحكام حضورية بسجن مسؤولين ضبطتهم النزاهة متلبسين في الديوانية

الخليج 365/ بغدادكشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاثنين، عن إصدار محكمة جنايات القادسية أربعة أحكامٍ حضوريَّةٍ بالسجن بحقِّ عددٍ من المسؤولين في المحافظة، مبينة انه تم ضبطهم متلبِّسين بجريمة الرشوة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "محكمة جنايالت القادسية اصدرت احكاما بالسجن على مدير فرع مصرف الرافدين - الجانب الأيمن ومدير حسابات مستشفى الدِّيوَانِيَّة التَّعْلِيمِيِّ؛ لتسلُّمهما رشوةً من أحد المقاولين مقابل صرف مُستحقاتٍ عَائِدَةٍ له"، مبينة انه "تمَّ ضبط مبلغ الرشوة لدى مدير فرع المصرف، إضافة إلى الحكم على رئيس لجنة الطاقة في الديوانية وأحد أعضاء اللجنة؛ لقيامهما بأخذ رشوة من أحد الأشخاص لقاء وعدٍ بمنح إجازة نصب مولدة".



وتابعت ان "المحكمة وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المُتَّهمين الأربعة والحكم على كل واحدٍ منهم بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ وفقاً للبند ثانياً /1 من القرار رقم 160 لسنة 1983".

يُذكَرُ أن هيئة النزاهة أعلنت في الشهر الماضي عن تمكنها من تنفيذ عمليتي ضبط منفصلتين، بعد متابعةٍ وتحرٍّ، أسفرتا عن ضبط المدانين الذين صدرتهم بحقهم أحكام بالإدانة.

