مشروع قانون في البرلمان لبناء وتطوير ميناء الفاو برؤوس أموال عراقية

الخليج 365/ بغدادكشفت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، عن عزمها اعداد مشروع قانون لبناء وتطوير ميناء الفاو جنوبي محافظة البصرة برؤوس أموال عراقية من خلال طرح أسهم للإكتتاب، داعية هيئة رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية كافة الى دعم هذا التوجه لما له من مردودات ايجابية على الاقتصاد العراقي في المستقبل .

وقالت النائبة في بيان لها، اليوم، تلقت الخليج 365، نسخة منه، "سنعد مشروع قرار لبناء ميناء الفاو باستثمار رؤوس الاموال العراقية من خلال طرح أسهم للإكتتاب، حيث يتم إصدار قرار من قبل مجلس النواب بهذا الخصوص استناداً الى المادة 59 من الدستور الفقرة ثانياً، وذلك على غرار التجارب المماثلة التي حصلت في الكثير من الدول مثل تركيا ".



وأوضحت ان "استثمار رؤوس الأموال العراقية في هذا الميناء بالإضافة الى تشييد مدينة تجارية وسياحية سيدر أرباحاً كبيرة للمستثمرين العراقيين من جهة، وسيكسر الحصار البحري الذي فرضته الكويت علينا عندما شيدت ميناء مبارك الذي لن تستفيد منه في حال عدم قيامنا بإنشاء خط سككي، وبالتالي ستنقلب المعادلة لصالح العراق ".

يذكر أن وزارة النقل وضعت في عام 2010 حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يحتوي وفقاً لتصاميمه الأساسية التي وضعتها شركة استشارية إيطالية على عشرات الأرصفة التخصصية، منها 46 رصيفاً لاستقبال البواخر الناقلة للحاويات، فضلاً عن ساحة كبيرة لخزن الحاويات، وساحة أخرى متعددة الأغراض، فيما من المقرر أن تكون الطاقة الاستيعابية القصوى للميناء 99 مليون طن سنوياً عند اكتمال جميع مراحله المخطط لها.

