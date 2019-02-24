الشابندر: العراق هو ساحة الصراع الاهم بين الولايات المتحدة وايران

الخليج 365/ بغداداعتبر السياسي المستقل عزة الشابندر، الاحد، ان العراق هو ساحة الصراع الاهم بين الولايات المتحدة وايران، مشيراً الى أن حاجة الاطراف الدولية والاقليمية في العراق تصاعدت منذ 2006.

وقال الشابندر خلال برنامج "على الطاولة" الذي تبثه السومرية، إن "هناك صراعا حقيقيا بين دولتين واحدة منها تسمى عظمى هي الولايات المتحدة والثانية قوية هي ايران".

وأضاف أن "العراق هو ساحة الصراع الاهم بينهما"، مشيراً الى أن "هناك معادلة ان حاجة الاطراف الدولية والاقليمية في العراق تصاعدت منذ 2006".



ولفت الشابندر الى أن "حقيقة الصراع بين ايران واسرائيل والولايات المتحدة هي الماكنة"، مؤكداً أن "مؤتمر وارشو اريد منه ان تتشكل بالفعل ناتو عربي".

وتابع السياسي المستقل أن "مقاطعة هذا المؤتمر عراقيا لان الثقافة السياسية والوطنية والدينية تأبى الانجراف بهذا الاتجاه".

