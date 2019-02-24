امانة بغداد تعلن المباشرة بتوسعة محطة البوعيثة لتصفية مياه المجاري

الخليج 365/ بغداداعلنت امانة بغداد، الاحد، المباشرة بتوسعة محطة البوعيثة جنوب غربي العاصمة الخاصة بتصفية مياه المجاري.

وقالت الامانة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تمت المباشرة باجراءات توسعة محطة البوعيثة جنوب غرب بغداد بعد حصول موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء على امر الغيار".

واكد الامانة، ان "امر الغيار سيرفع قدرة المحطة في تصفية مياه المجاري المطروحة في نهر دجلة الى 405 الف متر مكعب في اليوم الواحد بعد ان كانت 200 الف متر مكعب فقط وبإضافة تقدر ب 205 الف متر مكعب في اليوم وذلك من منطلق حرص الامانة والتزامها بالمحددات البيئية والحفاظ على نهر دجلة من التلوث".

