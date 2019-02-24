علاوي يحذر من ظهور جيل ثالث للإرهاب هو الأخطر

اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: حذر الزعيم السياسي العراقي إياد علاوي اليوم من ظهور جيل ثالث للارهاب في المنطقة أخطر من القاعدة وداعش متهما الحكومة الحالية بالخضوع لإرادات كتل تتبنى سياسات للتهميش والاقصاء والطائفية منوها إلى أنّ ارادة اميركية ايرانية مشتركة قد صادرت ارادة العراقيين معلنا عن تشكيل فكري أكاديمي تحت مسمى "المنبر العراقي".

وقال علاوي نائب رئيس الجمهورية السابق رئيس ائتلاف الوطنية خلال مؤتمر صحافي في بغداد الاحد تحيط به نخبة من السياسيين والمفكرين معظمهم من المستقلين معلنا عن تأسيس "المنبر العراقي" وتابعته ""الخليج 365"" ان الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت في البلاد في 12 مايو 2018 شهدت عزوفا شعبيا واضحا وفشلا ذريعا من مفوضية الانتخابات في إجراء عملية انتخابية شفافة.. موضحا ان من نتائجها وجود انقسامات حاليا في البرلمان والحكومة لاتزال غير مكتملة نتيجة خلافات بين الفرقاء السياسيين.

واشنطن وطهران صادرتا الإرادة العراقية

واتهم علاوي واشنطن وطهران بمصادرة إرادة العراقيين في عام 2010، في إشارة إلى فوز قائمته الانتخابية في الانتخابات التي جرت ذلك العام وحرمت من تشكيل الحكومة لصالح التحالف الشيعي.

وأشار إلى أن عام 2010 شهد سرقة ارادة الشعب العراقي بإدارة أميركية إيرانية.. موضحا بالقول "في عام 2010 سرقت ارادة الشعب العراقي بإدارة اميركية ايرانية وما نقوم به اليوم هو ارادة جادة للتغيير وبطريقة سلمية لاصلاح الاوضاع السياسية".

وأضاف أن "الفشل المستمر في بناء السياسة وتكوين مؤسسات الدولة القائمة على الشفافية يتمثل في انتشار الفساد ونقص الخدمات وضعف الاجهزة الامنية والانفلات الامني وانتشار المحاصصة والانحدار المالي والاقتصادي".

وأشار إلى أنّ حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي "لاتزال حبيسة ارادات كتل وقوى سياسية تبنت سياسات التهميش والاقصاء والطائفية".. منوها إلى أنّ العراق يتجه نحو مناحٍ خطيرة وهو يعيش في حالة فوضى تترافق مع ما تشهده المنطقة والعالم اليوم من انقسامات تنذر بظهور عالم جديد ومنطقة يسودها خراب ودمار أكثر مما تشهده حاليا.

واوضح ان "80% من الشعب العراقي قاطع الانتخابات النيابية الأخيرة بسبب يأسهم من الوضع السياسي ولانها جوفاء ومزورة.

وحذر علاوي من ظهور جيل ثالث للإرهاب يكون أخطر من تنظيمي القاعدة وداعش، موضحا ان ما اسماها بداعش الجديدة قد بدأت ملامحها تظهر بشكل واضح لتكون اخطر من سابقاتها.

وأضاف قائلا إن "البيئة السياسية في منطقتنا بدت حاضنة لهذا الارهاب وليس طاردة له سواء باعتمادها على الطائفية والتهميش والاقصاء او سواء ما يحصل في سوريا او ليبيا او اليمن".. منوها إلى أنّ هذه البيئة السياسية تبدو حاضنة جيدة لظهور جيل جديد من الارهاب هو الجيل الثالث بالتزامن مع الأوضاع المضطربة التي تعيشها المنطقة حاليا والتي تترافق مع التراجع الكبير الذي تشهده القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أنّ العراق كان قد لعب دوراً في استقرار المنطقة في السابق وعليه أن يعود لهذا الدور.

إعلان المنبر العراقي

ثم أعلن علاوي عن تشكيل مؤسسي فكري أكاديمي يحمل إسم "المنبر العراقي"، قال انه يهدف إلى العمل على "اصلاح النظام السياسي في العراق"، منوها إلى أنّه يضم نخبا تخلت عن انتماءاتها الحزبية.

وأشار إلى أنّ هذا المنبر يسعى ايضا إلى بناء دولة تكون مؤثرة في المنطقة كما عاشها العراق في عشرينات القرن الماضي.. وقال انه يضم شخصيات ليست عليها شوائب وليست محل اتهامات وتجردت من عناوينها السياسية آملا ان تسهم في تفكيك الازمات السياسية على الساحة العراقية.

وأضاف علاوي مؤكدا "اننا لانشكل حزبا سياسيا جديدا بل تخلينا عن احزابنا وتوحدنا في تجمع اكاديمي نخبوي يعمل للعراقيين جميعا دون استثناء هدفنا الاستراتيجي اصلاح النظام السياسي بدءا من تعديل الدستور ونظام الانتخابات مرورا بأهداف مرحلية منها الوجود الاجنبي في العراق والقضاء على فكر داعش والارهاب والطائفية السياسية".

وأشار إلى أنّ هذا المنبر حريص على ضم النقابات والاتحادات الشبابية لتوسيع مساحة عمله من خلال ضم شخصيات مهمة لعبت دورا في العملية السياسية شريطة أن تأتي متخلية عن اي انتماء ضيق.

ونوه إلى وجود رغبة من قبل الجمعيات والنقابات لتشكيل قاعدة الدولة المدنية للانخراط في هذا المنبر من دون ارتباط حزبي أو انتماء عشائري أو طائفي أو عرقي. واوضح أن "النخب السياسية ونحن منها لا تشكل أكثر من 5 % من المجتمع العراقي ولهذا نريد ضم النقابات والاتحادات والرابطات إلى المنبر.

وأكد علاوي على ضرورة شمول المنبر العراقي لكل العراقيين بدون تمييز للعب دور مهم في استقرار المنطقة.. منوها إلى أنّه سيتم الاعلان عن عقد المؤتمر التأسيسي العام للمنبر خلال الشهر المقبل.

وفي كلمة له، أشار المفكر والنائب السابق حسن العلوي الذي ترشحه الاوساط الفكرية والسياسية والاجتماعية لترؤس المنبر إلى الجديد ان الدولة العراقية تحولت من اجتماعية إلى سياسية.. موضحا ان التجمع الجديد يخلو من أية اجندة سياسية وانتماءات عرقية ومذهبية وهو يسعى لبناء دولة مجتمعية.



