بعد حادثة الثرثار.. الدفاع النيابية تدعو لعمليات استباقية لتطهير الصحراء الغربية

الخليج 365/ بغداددعا عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب كاطع الركابي، الاحد، للقيام بعمليات استباقية لتطهير الصحراء الغربية من الخلايا الإرهابية، مشددا على اهمية التعاون الفعال بين ابناء الشعب والقوات الاستخبارية والعسكرية.

وقال الركابي في حديث لـ الخليج 365، "اننا بالوقت الذي ندين فيه الجريمة النكراء التي ادت الى استشهاد عدد من المواطنين من محافظة النجف الأشرف على أيدي الاٍرهابيين في منطقة الثرثار، فاننا نشدد على اهمية التصدي للهجمات الارهابية ومنع الخروقات الامنية من خلال القيام بعمليات استباقية لتطهير الصحراء الغربية من الخلايا الإرهابية بالاضافة الى المناطق التي يمكن ان تكون حواضن لهذه التنظيمات الارهابية".



واشار الركابي، الى أن "كل هذا يفرض على القوى الامنية المزيد من الجهد وملاحقة جرذان داعش في عمق الصحراء ومتابعة خلاياه النائمة، استخباريا وامنيا، بالتعاون الفعال بين ابناء الشعب وقواتهم الاستخبارية والعسكرية لضمان عدم تكرار تلك الاعمال الارهابية".

واعلن مستشفى الفلوجة التعليمي، امس السبت، عن وصول خمس جثث من ابناء النجف اعدمهم تنظيم "داعش" قرب بحيرة الثرثار شمال الانبار.

