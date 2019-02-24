عبد المهدي: كان للآتروشي دورا وطنيا في الدفاع عن قضايا الشعب

قدم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الاحد، تعازيه بوفاة "فوزي الاتروشي" وكيل وزارة الثقافة، مشيرا الى "دوره الوطني وحضوره الفاعل في الدفاع عن قضايا الشعب".
وقال عبد المهدي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "نتقدم بخالص التعازي والمواساة الى اسرة الفقيد فوزي الاتروشي وكيل وزارة الثقافة".
وأضاف "لقد كان للفقيد دور وطني وحضور فاعل في الدفاع عن القضايا العادلة للشعب العراقي ، الى جانب منجزه الادبي واسهاماته في ادارة وزارة الثقافة".
وتوفي الاتروشي، اليوم الاحد 24 شباط 2019، في بغداد بعد صراع طويل مع المرض.
واكدت وزارة الثقافة في بيان نعي اصدرته، اليوم، أن الاتروشي ترك بصمة خاصة في الوزارة والعمل الثقافي في البلاد.
يذكر ان فوزي عزيز ميرزا الاتروشي، هو من مواليد 1953 محافظة دهوك - ناحية اتروش، خريج جامعة بغداد كلية القانون السياسية / قسم القانون، وحصل على شهادة الماجستير في القانون الدولي العام / جامعة صوفيا، وهو عضو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني.
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