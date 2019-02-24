علاوي يحذر من جيل ثالث للارهاب: هناك دور لداعش جديد

الخليج 365/ بغدادحذر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاحد، من جيل ثالث للارهاب، فيما اشار الى هناك دور لـ"داعش" جديد.

وقال علاوي في مؤتمر صثحافي عقده اليوم، وحضرته الخليج 365، ان "هناك جيل ثالث للارهاب والذي سيكون اخطر من السوابق"، مبينا ان "البيئة السياسية في منطقتنا بدت حاضنة لهذا الارهاب، وليس طاردة له سواء باعتمادها على الطائفية والتهميش والاقصاء او سواء ما يحصل في سوريا او ليبيا او اليمن".



واضاف علاوي ان "هناك دور جديد لداعش جديدة"، مشيرا الى ان "داعش الجديدة بدات تتكون الان وملامحها بدت واضحة".

واتهم نائب عن كتلة الفتح، اليوم الاحد، الولايات المتحدة باستقطاب عدد من قيادات تنظيم "داعش" عبر قواعدها ب‍العراق لتدريبهم تمهيدا لزجهم في تشكيلات وحشود اشبه بالصحوات في بعض المناطق، فيما شدد على ضرورة خضوع اي تشكيلات عشائرية في حال تشكيلها الى الحكومة والحاقها ب‍الحشد الشعبي.

