علاوي يعلن "تشكيل سياسي جديد" ويحذر: المنطقة مقبلة على دمار وخراب اكثر

الخليج 365/ بغدادأعلن زعيم ائتلاف "الوطنية" اياد علاوي، الاحد، عن "تشكيل سياسي جديد" هدفه اصلاح النظام وبناء مؤسسات الدولة، فيما حذر أن المنطقة مقبلة على دمار وخراب اكثر.

وقال علاوي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمناسبة اعلان تشكيله السياسي الجديد الذي حمل عنوان "اصلاح النظام السياسي وبناء مؤسسات الدولة"، وحضرته الخليج 365، إن هذا التشكيل الذي اطلق عليه "المنبر العراقي سيضم شخصيات عراقية وسياسية مهمة لعبت دورا في العملية السياسية"، مؤكدا أن هذه الشخصيات "ستمثل نفسها وليس طائفتها او عرقها او العشيرة".



وشدد علاوي على أن "العراق يعيش حالة من الفوضى، كما أن المنطقة والعالم اصبح منقسم أكثر"، لافتا الى أن "هناك بوادر لعالم جديد سيظهر".

ولفت علاوي الى أن "البيئة السياسية في العراق والمنطقة اصبحت حاضنة للانقسام، كونها تحتضن الطائفية والتهميش كمنهج"، محذرا أن "المنطقة مقبلة على دمار وخراب وتوتر اكثر".

وشدد على أن "البيت العراقي لابد أن يشمل كل العراقيين بدون تمييز، للعب دور مهم في استقرار المنطقة"، موضحا أنتشكيله الجديد "ليس حزبا او اضافة جديدة للمشاركة في انتخابات جوفاء".