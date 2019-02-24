عضو بمجلس الانبار يطالب بإعدام عناصر "داعش" الذين نقلوا من سوريا الى العراق

طالب عضو مجلس محافظة الانبار فرحان محمد، اليوم، بإعدام عناصر تنظيم "داعش" الذين يتم نقلهم من سوريا للعراق.
وقال محمد في حديث لـ الخليج 365، إن "عناصر داعش ومن حمل السلاح مع التنظيم الإرهابي تسببوا بقتلنا وتهجيرنا وقتلوا أولادنا والناس ودمروا مدننا".
وطالب محمد، الحكومة العراقية بـ"إعدام هؤلاء العناصر الذين يتم نقلهم من سوريا الى العراق على الحدود وعدم ارجاعهم للعراق".
افاد مصدر امني، امس السبت، بأن العراق تسلم من قوات سوريا الديمقراطية الدفعة الثانية من عناصر "داعش" الحاملين للجنسية العراقية والبالغ عددهم 231 عنصر، وجاء ذلك بعدما كشف القيادي في الحشد العشائري بمحافظة الأنبار قطر العبيدي، الخميس الماضي، عن تسلم القوات الأمنية العراقية 150 عنصراً بتنظيم "داعش" كانوا معتقلين في سوريا لدى قوات سوريا الديمقراطية.
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