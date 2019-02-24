جنح النزاهة: الحبس البسيط بحق اربعة مدانين فتحوا صيدليات غير رسمية



أصدرت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، اربعة احكام بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر بحق أربعة مدانين عن جريمة فتحهم صيدليات غير رسمية. الخليج 365/ بغدادأصدرت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، اربعة احكام بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر بحق أربعة مدانين عن جريمة فتحهم صيدليات غير رسمية. وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية وجدت ان المدانين الأربعة قاموا بفتح صيدليات لبيع الأدوية الى المواطنين دون موافقة رسمية من قبل وزارة الصحة".





وأضاف أن "الأحكام بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر بحقهم تأتي استنادا لأحكام المادة 50/1 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970".

وأضاف أن "الأحكام بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر بحقهم تأتي استنادا لأحكام المادة 50/1 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970".

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