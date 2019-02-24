المرجع السيستاني يجيب على الحكم الشرعي على قطع شجرة السدر" النبق"

أجاب مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، على "الحكم الشرعي" على قطع شجرة السدر" النبق".
وجاء السؤال على الموقع الرسمي للمرجع على النحو التالي :-
السؤال: هل يحرم أم يكره أم يباح قطع او قلع شجرة السدر (النبق)؟
الجواب: لا يحرم بل ولا يكره نعم روي من طرق الجمهور عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم انه قال : من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار أي نكسه، ولكنهم حملوه علي السدر الذي يكون في الفلاة يستظل به أبناء السبيل والحيوان ونحو ذلك وفي نهاية ابن الاثير ان اهل العلم مجمعون علي اباحة قطع السدر.
السؤال: يتناقل العوام من الناس عن كراهة وحرمة قطع النخلة و شجرة السدر هل لهذا حقيقة شرعية؟
الجواب: يجوز ولا كراهة.
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