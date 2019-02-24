مطالبات بعدم عودة الوجوه القديمة لادارة شبكة الاعلام

الخليج 365/ بغدادحذر عدد من الناشطين، الاحد، من عودة الوجوه القديمة لادارة شبكة الاعلام العراقي بعد اقالة رئيسها مجاهد ابو الهيل.

وقال الناشط محمد اسماعيل في حديث لـ الخليج 365 ان "تولي ادارة مؤسسة مهمة كشبكة الاعلام العراقي يجب ان يتميز بالكفاءة والمهنية باعتبارها واجهة من واجهات الدولة"، محذرا من "عودة الوجوه القديمة لادارتها".

واضاف اسماعيل ان "معظم الوجوه القديمة التي ادارت هذه الشبكة لم تكن مهنية وقد ابعدتها عن الحيادية والارتقاء بها الى مصاف الشبكات التلفزيونية الاخرى".



من جانبه، اعتبر اسعد حسين في حديث لـ الخليج 365 ان "التخصيصات المالية الكبيرة التي خصصت للشبكة قد تبددت بسبب سوء استخدامها من قبل بعض الوجوه القديمة التي تقلدت مناصب ادارة الشبكة"، لافتا الى ان "البعض منهم كان يعمل لمصلحته الخاصة دون تطوير للشبكة".

وطالب حسين بـ"ضرورة اختيار شخص ذو كفاءة عالية ومن الوسط الاعلامي وان يكون قادرا على ازالة المخلفات السلبية التي وضعت من قبل بعض الوجوه القديمة وان تكون قادرة على تقديم الافضل في الوسط الاعلامي مقارنة مع مايتم تخصيصه لها من اموال كبيرة".

وشبكة الإعلام العراقي، هي شبكة تضم عدداً من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية والصحف والمجلات الأسبوعية والمجلات اليومية، تأسست بعد عام 2003، وتمول من المال العام.

