السيسي: مصر واثقة في قدرة المؤسسات العراقية على تجاوز العقبات كافة

اسماء السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، الرئيس العراقي برهم صالح، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ.

"الخليج 365" من القاهرة: قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس جدد التهنئة للرئيس العراقي على توليه مهام منصبه في أكتوبر الماضي، وذلك عقب الانتهاء من الانتخابات التي جرت وسط أجواء تسودها الديمقراطية والشفافية، وعكست إيمان جميع أطياف الشعب العراقي بأهمية استكمال كل استحقاقات العملية السياسية في البلاد، بما يلبّي طموحات وتطلعات أبناء الشعب العراقي نحو حاضر يسوده الأمن والاستقرار والرخاء.

تشديد على الثوابت

وأعرب السيسي عن اعتزازه بعمق ومتانة العلاقات المصرية العراقية، التي تعززها أواصر المصاهرة والتفاعل المجتمعي بين الشعبين الشقيقين، مؤكدًا حرص مصر على الدفع بأطر التعاون الثنائي مع العراق الشقيق نحو آفاق جديدة ومتنوعة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وفقًا لاحتياجات الشعب العراقي، خاصةً ما يتعلق بجهود إعادة إعمار العراق.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد في هذا الصدد أيضًا ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق، والتي تتمحور أبرزها حول دعم وحدة العراق وسيادته على أراضيه كافة، مشددًا على ثقة مصر في قدرة المؤسسات الوطنية العراقية على تجاوز كل العقبات وتشكيل حكومة تمثل أطياف الشعب العراقي كافة، وتعكس الهوية الوطنية العراقية، بما يسهم في تركيز الجهود على تحسين الظروف المعيشية للمواطن العراقي، ويحافظ على أمن العراق واستقراره للحيلولة دون عودة ظهور التنظيمات الإرهابية.

نموذج إقليمي

من جانبه، أشاد الرئيس العراقي بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، معربًا عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على الأصعدة كافة، ومؤكدًا حرص العراق على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب والاستفادة من الكفاءات المصرية في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

كما ثمّن رئيس العراق الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة في المنطقة، معتبرًا إياها نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.

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أضاف راضي أن الرئيسين تبادلا كذلك وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، وبما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار.

ملفات اقتصادية وسياسية

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أعلن خلال كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن، عن عقد مصر للقمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ، يومي 24 و25 فبراير الجاري، مشيرًا إلى أنها ستكون بمثابة خطوة أساسية في طريق تحقيق الأمن والاستقرار.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن القمة العربية - الأوروبية بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ستجمع "للمرة الأولى" رؤساء دول وحكومات من كلا الجانبين.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن القمة تهدف إلى تعزيز العلاقات العربية الأوروبية، حيث سيتم خلالها التركيز على عدد من القضايا والتحديات المشتركة، ومن أهمها التعددية، التجارة والاستثمار، الهجرة، والأمن، إضافة إلى الوضع في المنطقة.



