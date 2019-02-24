ماكرون يستقبل الاثنين في باريس الرئيس العراقي

اسماء السيد - باريس: يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين على مائدة الغداء نظيره العراقي برهم صالح المتواجد في فرنسا ليومين في زيارة مرتبطة بهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.

وسيلتقي صالح، السياسي الكردي ورئيس العراق منذ عام 2018، ماكرون على غداء عمل يلي مؤتمراً صحافياً مشتركاً في اليوم الأول لزيارته باريس كما أكدت الجمعة الرئاسة الفرنسية.

وأوضحت الرئاسة أنه "بعد عام من النصر على داعش في العراق، ستكون هذه الزيارة مناسبة للرئيس ماكرون لتأكيد دعم فرنسا الكامل للعراق للقضاء على جميع تحدياته الأمنية، ودعم الاستقرار والإدارة الشاملة وإعادة إعمار البلاد".

وتأتي هذه الزيارة فيما باتت هزيمة الجهاديين في آخر جيب لهم في شرق سوريا قريبة، بعدما كانوا قد سيطروا على أراضٍ واسعة في سوريا والعراق عام 2014.

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وتريد باريس مواصلة التعاون مع بغداد لهزم التنظيم نهائياً، كما ذكرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي خلال زيارتها بغداد منذ مدة قصيرة.

وتحرّك فرنسا 1200 عنصر في عمليات جوية كما تنشر قوات خاصة ومدفعية في سوريا، وتقدم تدريبات للجيش العراقي.

وقد يتناول الرئيسان في لقائهما مصير الجهاديين الفرنسيين المحتجزين في العراق والذين تريد باريس أن تجري محاكمتهم في مكانهم.

ويرغب ماكرون أيضاً في "تشجيع مواصلة حوار مثمر بين بغداد وحكومة كردستان العراق"، بحسب الإليزيه.

