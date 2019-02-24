رئيس الجمهورية للسيسي: التعاون المشترك ضرورة لحل الخلافات وتجاوزها

الخليج 365/ بغداداكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، على ضرورة التعاون المشترك لحل الخلافات وتجاوزها، فيما بحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال مكتب صالح في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح التقى، اليوم الأحد، على هامش مؤتمر القمة العربية- الأوربية، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي"، مبينا انه "تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، ومساهمة الشركات المصرية في اعادة اعمار المناطق المحررة من العصابات الارهابية والاستثمار في المجالات الاقتصادية والنفط والطاقة، فضلا عن مناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وتبادل وجهات النظر حولها".



واكد صالح خلال اللقاء، الذي حضره وزراء الخارجية والتجارة والثقافة، "اهمية التعاون بين الاشقاء والاصدقاء من اجل تجاوز الخلافات واعتماد الحوار البناء لحلها".

يذكر ان رئيس الجمهورية برهم صالح وصل الى مدينة شرم الشيخ المصرية في وقت سابق، للمشاركة في مؤتمر القمة العربية- الأوربية المقرر عقدها هناك.

