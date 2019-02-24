ذوو المهن الصحية يتظاهرون داخل مدينة الطب ببغداد (صور)

الخليج 365/ بغدادجدد العشرات من ذوي المهن الصحية، اليوم الاحد، وقفاتهم الاحتجاجية في مدينة الطب وسط بغداد للمطالبة بـ"حقوق وظيفية" منها زيادة مخصصات الخطورة ورفع التسكين.

وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من ذوي المهن الصحية نظموا ، صباح اليوم، تظاهرة داخل المجمع الطبي لمدينة الطب للمطالبة برفع التسكين ونسبة الخطورة الى 100‎%‎.



وأوضح مراسلنا، ان المتظاهرين طالبوا ايضا باصدار قانون التامين الصحي للمهن الصحية.

وطالب رئيس لجنة الصحة والبيئة في البرلمان قتيبة الجبوري، في وقت سابق، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باتخاذ اجراءات "عملية" لإنصاف ذوي المهن الصحية والتمريضية، ودعا الى دعم جهود وزارة الصحة لتحقيق "مطالبهم المشروعة".

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يشار الى ان العشرات من ذوي المهن الصحية بعدد من المحافظات نظموا خلال الايام القليلة الماضية وقفات احتجاجية للمطالبة بمنحهم حقوق وظيفية من ضمنها زيادة مخصصات الخطورة ورفع التسكين.

وأصدرت وزارة الصحة، في وقت سابق، بياناً بشأن مطالب منتسبيها من ذوي المهن الصحية والتمريضية، مؤكدةً اتخاذها الإجراءات الرسمية للاستجابة لمطالبهم.

يذكر ان اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ووزارة المالية اقرت في الثالث من عام 2008 سلم رواتب جديد للموظفين وخصصت له ملياري دولار، الا انه تم تسكين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمدرسين وبعض الوظائف الحكومية الاخرى بسبب الازمة المالية التي مر بها العراق خلال العام الماضي 2009 بعد ان انخفضت اسعار النفط عالميا.

وتسكين الدرجات هو توحيد سلم الدرجات فمثلا الموظف درجته 12 و مسئوله 14 فهناك درجة 13 غير مشغولة فيتم تسكين درجة الموظف الذي درجته 12 على 13 و يحصل على درجه وهو بنفس المسمى ونفس مهام العمل.