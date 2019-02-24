اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاحد، عن مصادقتها على شمول مئات الاسر من المهاجرين في زمن صدام بقطع أراض، مبينة ان هذه المبادرة تأتي دعما وتشجيعا للأسر العراقية المهجرة والمهاجرة على العودة إلى ارض الوطن.
وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تمت المصادقة على الوجبة ٢٥ والمتضمنة (793) عائلة عراقية عائدة إلى ارض الوطن من المهجرين والمهاجرين في زمن النظام السابق، بتوجيه من الوزير نوفل بهاء موسى بعد تذليل كافة المعوقات التي وقفت في طريقها"، مبينا انه "تم إحالة أسمائهم إلى البلديات المعنية ضمن محافظة البصرة التي ستتولى عملية توزيع قطع الأراض".
وتابع نوروز ان "الوزارة أرسلت معاملاتهم إلى وزارة البلديات والأشغال العامة لغرض شمولهم بقطع الأراضي المخصصة لهم"، داعيا في الوقت ذاته العوائل المشمولة الى "قطع الأراض مراجعة فرع الوزارة في البصرة للتأكد من أسمائهم وإرشادهم على الألية المتبعة في عملية التوزيع".
واكدت ان "هذه المبادرة تأتي دعما وتشجيعا للأسر العراقية المهجرة والمهاجرة على العودة إلى ارض الوطن".
كانت هذه تفاصيل خبر الهجرة تصادق على شمول مئات الاسر من المهاجرين في زمن صدام بقطع أراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.