بالصور.. تظاهرات وسط بغداد للمطالبة بتعيينات

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الخليج 365/ بغداد
تظاهر العشرات من خريجي الكليات التقنية الطبية في بغداد، الاحد، للمطالبة بتوفير درجات وظيفية.
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تظاهر العشرات من خريجي الكليات التقنية الطبية في بغداد، الاحد، للمطالبة بتوفير درجات وظيفية.
وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من خريجي الكليات التقنية الطبية تظاهروا اليوم امام بوابة وزارة الصحة في بغداد احتجاجا على عدم تعيينهم.
واضاف ان المتظاهرين اكدوا انهم تخرجوا منذ ست سنوات او اكثر ولم يحصلوا على درجة وظيفية.
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