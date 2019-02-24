امانة بغداد تنفي عزمها ازالة دور سكنية شمال غربي العاصمة

الخليج 365/ بغدادنفت امانة بغداد، الاحد، عزمها ازالة 500 دار سكنية متجاوزة في مجمع الرجاء السكني شمال غربي العاصمة، فيما دعت وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية في تداول هكذا أخبار.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما روجت لها بعض وسائل الإعلام بشأن عزمها إزالة (500) دار سكنية في مجمع الرجاء السكني ضمن محلة 438، عار عن الصحة".

واضافت الامانة ان "دائرة المشاريع تعمل على شق شارع بإتجاهين ذهاب واياب ضمن المحلة يتفرع من طريق صلاح الدين للمرور السريع إلى منطقة دور نواب الضباط لفك الاختناقات المرورية وخدمة عدد من الاحياء السكنية"، مشيرا الى ان "عرض الشارع يبلغ (30 ) مترا بواقع (15) مترا لكل إتجاه ما ولد حاجة لإستقطاع بعض الاسيجة الخارجية للدور فقط لتوسيعه".



ودعت أمانة بغداد وسائل الإعلام إلى "ضرورة تحري الدقة والموضوعية في تداول هكذا أخبار واستقاء المعلومات المتعلقة بعمل دوائرها وتشكيلاتها من المصادر الرسمية".

ونشرت عدد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا تضمن ان امانة بغداد ستقوم بازالة دور سكنية في مجمع الرجاء السكني بالعاصمة، كونها متجاوزة.

