الانواء الجوية: امطار وتصاعد للغبار ابتداء من الثلاثاء المقبل

الخليج 365/ بغدادتوقعت هيئة الانواء الجوية، الاحد، تساقط امطار وتصاعد للغبار ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الطقس في المنطقة الوسطى ليوم الثلاثاء سيكون غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة تكون رعدية احيانا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية"، مشيرة الى ان "الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية كما يتصاعد الغبار في اماكن متعددة".



واضافت الهيئة ان "الطقس ليوم الاربعاء سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر ليلا تكون رعدية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية وضباب خفيف"، مبينة ان "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احيانا كما يتصاعد الغبار في اماكن متعددة".

واشارت الهيئة الى ان "الطقس سيكون في المنطقة الوسطى ليوم الخميس غائم جزئي الى غائم ليلا مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية وتصاعد الغبار، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم مصحوب بتساقط امطار متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية احيانا"، موضحة ان "الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون غائم جزئي يتحول الى غائم مع تساقط زخات مطر ليلا تكون رعدية وتصاعد الغبار".

يذكر ان البلاد تشهد بين الحين والاخر مع نهاية موسم الشتاء تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة مع تساقط للبرد "حالوب" في بعض المناطق من البلاد.

