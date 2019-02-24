الخليج 365/ بغداداعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد، عن ضبط شاحنة بيض مائدة مع اموال مهربة في منفذي مندلي ومطار النجف.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بتوجيه من رئيس هيأة المنافذ الحدودية كاظم العقابي شكلت لجنة تحقيقية بخصوص ضبط شاحنة محملة بيض المائدة في منفذ مندلي الحدودي الممنوع من دخولها العراق، وبعد هروب سائقها".

واضافت انه "تم إلقاء القبض على مسافر عراقي في منفذ المنذرية الحدودي صادرة بحقه مذكرة القاء قبض "، مشيرة الى انه "في منفذ مطار النجف تم إلقاء القبض على مسافر عراقي قادماً من سوريا بحوزته أموال محلية وأجنبية".



وتابعت انه "في منفذ مطار البصرة الدولي تم حجز مسافر بريطاني بحوزته (بم كاز) حجم صغير للرافعة الشوكية غير مصرح بها قادماً على متن الخطوط الجوية الإماراتية"، موضحة انه "تم حجز مسافرين لبناني وايطالي قادمين من دبي وبيروت بحوزتهما مواد مختلفة غير مصرح بها".

واكدت الهيئة انه "في منفذ زرباطية الحدودي تم إعادة عجلة محملة (اراكيل) إلى الجانب الايراني لمخالفتها الضوابط"، موضحة انه "تم إحالة جميع المخالفات أعلاه الى الجهات القضائية وفق محاضر إصولية لأتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها".

