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وفاة وكيل وزير الثقافة فوزي الاتروشي

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الخليج 365/ بغداد
كشف مصدر في وزارة الثقافة، الاحد، عن وفاة وكيل الوزارة فوزي الاتروشي.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "وكيل وزارة الثقافة فوزي الاتروشي توفي اليوم بعد صراع طويل مع المرض".

يذكر ان فوزي عزيز ميرزا الاتروشي، هو من مواليد 1953 محافظة دهوك - ناحية اتروش، خريج جامعة بغداد كلية القانون السياسية / قسم القانون، وحصل على شهادة الماجستير في القانون الدولي العام / جامعة صوفيا، وهو عضو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني.



ويتقن الاتروشي عدة لغات وهي الكردية، العربية، الألمانية، الاسبانية، البلغارية، الانكليزية.

ولديه عدة دواوين الشعرية منها: قصائد للحب والوطن، ظلال النرجس، إشعار لاتبكي، وأزهر بستان الريحان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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